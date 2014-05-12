Родители девочки обвиняют учителей. Они рассказывают, что их дочери не разрешили участвовать в праздничной эстафете в честь 9 мая, что ее сильно расстроило, сообщает "Новый Вестник". В поселке Токаревка 9 мая 14-летняя девочка спрыгнула с моста в реку.  Родные Камиллы Искаковой обвиняют в ее смерти учителей. Они рассказывают, что их дочери не разрешили участвовать в праздничной эстафете в честь 9 мая, что ее сильно расстроило. Перед тем как прыгнуть, она разговаривала по сотовому телефону с учительницей. - Камилла всегда участвовала в соревнованиях, – говорит тетя девочки Базиля Искакова. – Она очень хотела заниматься спортом. Правда, у нее было внутричерепное давление, но она все равно бегала. Школа ее отправляла на соревнования, она показывала хорошие результаты. А тут на 9 мая была назначена праздничная эстафета. Родные Камиллы говорят, что девочка готовилась к мероприятию, тренировалась, была в очень хорошем настроении. - Мы специально поехали в Токаревку, сами мы живем в поселке имени Габидена Мустафина, – говорит Базиля. – А в школе Камилле сказали, что она не будет участвовать в эстафете. Мол, побегут только мальчики, а у нее внутричерепное давление, поэтому ей нельзя. Рассказывали, что она спорила с классным руководителем, поссорилась из-за этого. В поселке рассказывают, что расстроенная девочка побежала к мосту над рекой. Как там оказалась учительница и о чем они говорили пока неизвестно. - Она забралась на мост, сняла очки, положила рядом, по сотовому она говорила со своей классной руководительницей. Это был последний звонок с ее мобильного, разговор был в течении 8 минут. Учительница стояла на берегу, когда она прыгнула. Теперь она не говорит, что такого она сказала ей, может быть что-то обидное? За 8 минут можно было спасти девочку, можно было ее успокоить. Говорят, что она пыталась спасти Камиллу…Но я в это не очень-то верю. Я считаю, что школу должны наказать. Это же подросток, у нее такой возраст, что любая мелочь может показаться катастрофой.