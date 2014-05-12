Этот студент-заочник - известный всей республике  Илья ЖАКАНОВ - композитор, писатель, заслуженный деятель культуры Казахстана и Кыргызстана, сообщает «Мунайлы астана». Илья ЖАКАНОВ - выпускник филологического факультета Казахского государственного университета им. С. М. Кирова. Он работал литературным редактором в системе Государственного комитета Совета Министров Казахской ССР по телевидению и радиовещанию, главным редактором музыкальной редакции Казахского радио. На его песнях выросло не одно поколение казахов. А еще до сего дня 78-летний Илья Жаканов являлся самым старейшим студентом-заочником Казахстана. И именно сегодня выпускник кафедры изобразительного искусства и дизайна Атырауского государственного университета И.Жаканов успешно защитил свою дипломную работу. Руководство университета, учитывая заслуги своего выпускника-дипломника, сделало единственное исключение. Защита дипломной работы состоялась в галерее областного музея искусств им. Ш.Сариева. Илья ЖАКАНОВ отметил, что тяга к рисованию у него была с детства. И поэтому, невзирая на свой почтенный возраст, два года назад он стал студентом-заочником, а сегодня успешно защитил свою дипломную работу. - Любовь к родной земле, любовь к своей Родине, к Казахстану, я излагал в своих музыкальных и литературных произведениях. Эти работы общеизвестны, народ их знает. Но при этом я всегда для себя, для души, эту любовь выражал так же на полотне при помощи кисти и красок, - рассказал Илья Жаканов.