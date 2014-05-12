Водители говорят, что дефицит начался еще неделю назад. Сегодня в городе работает лишь единственная АЗС, на которой еще можно заправиться дешевым топливом. Правда, водителям приходится часами стоять в очереди. - Раньше был газ, а сейчас я даже не знаю, почему они не дают! Может быть, цены поднять хотят, - возмутился один из очередников на заправке. Чиновники же успокаивают, мол, в скором времени ажиотаж спадет. Оказывается, владельцы АЗФ должны пройти специальную аккредитацию. - Раньше до 1 июля 2012 года наши производители сами могли напрямую продавать субъектам розницы. А с 1 июля 2012 года министерство нефти и газа само распределяет объемы газа между субъектами. Я просто пригласил наших производителей и спросил: «Почему нет газа?» Они показали разнарядку: министерство нефти и газа не выделило на этот месяц. У меня вопросов нет к ним теперь. Есть специальный бланк поставки нефти и газа по заявке оптовых реализаторов. В нашей области 2 реализатора. Одному отказали, поэтому у нас вот дефицит. 3000 тонн он заявил, ему в министерстве отказали, - прокомментировал ситуацию с ажиотажем вокруг голубого топлива в Актобе