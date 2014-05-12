По словам заместителя начальника следственного управления ДВД ЗКО Магауии КУРМАШЕВА, сегодня, 12 мая, британец подписал документ об ознакомлении с материалами уголовного дела. - Во второй половине дня дело Бароха ПИТЕРА будет передано в прокуратуру, - рассказал Магауия КУРМАШЕВ. Прокуратура после изучения дела передаст его в суд. Гражданин Великобритании Барох Питер Даниэль Альфред был арестован три месяца назад по обвинению в «Изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» и "Развращение малолетних». Напомним, британец Барох ПИТЕР был выявлен 14 января в гостинице "Шагала" в Уральске. В номере отеля были обнаружены ноутбук и электронные носители с фотографиями малолетних девочек, которые он пытался уничтожить. «Модели» оказались учащимися общеобразовательных школ Уральска и Атырау. Ему было предъявлено обвинение по статье 273 УК РК - "Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних" и 124 - "Развращение малолетних, совершенное неоднократно". Только 7 февраля британец был задержан на трое суток, а 10 февраля Уральский городской суд под председательством судьи Варвары ДМИТРИЕНКО удовлетворил ходатайство следователя ДВД о санкционировании ареста Бароха ПИТЕРА сроком на 2 месяца, позже арест был продлен.