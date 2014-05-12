barooh41Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на замначальника следственного управления ДВД ЗКО Магауию КУРМАШЕВА. По словам заместителя начальника следственного управления ДВД ЗКО Магауии КУРМАШЕВА, сегодня, 12 мая, британец подписал документ об ознакомлении с материалами уголовного дела. - Во второй половине дня дело Бароха ПИТЕРА будет передано в прокуратуру, - рассказал Магауия КУРМАШЕВ. Прокуратура после изучения дела передаст его в суд. Гражданин Великобритании Барох Питер Даниэль Альфред был арестован три месяца назад по обвинению в «Изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» и "Развращение малолетних». Напомним, британец Барох ПИТЕР был выявлен 14 января в гостинице "Шагала" в Уральске. В номере отеля были обнаружены ноутбук и электронные носители с фотографиями малолетних девочек, которые он пытался уничтожить. «Модели» оказались учащимися общеобразовательных школ Уральска и Атырау. Ему было предъявлено обвинение по статье 273 УК РК - "Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних" и 124 - "Развращение малолетних, совершенное неоднократно". Только 7 февраля британец был задержан на трое суток, а 10 февраля Уральский городской суд под председательством судьи Варвары ДМИТРИЕНКО удовлетворил ходатайство следователя ДВД о санкционировании ареста Бароха ПИТЕРА сроком на 2 месяца, позже арест был продлен.