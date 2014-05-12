Иллюстративное фото с сайта citykey.net Иллюстративное фото с сайта citykey.net В Казахстане снят запрет на применение медицинского препарата "Актовегин", сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на заместителя начальника управления здравоохранения Актюбинской области Асета Калиева. По его словам, соответствующий приказ издало Министерство здравоохранения Казахстана. Проверка препарата была произведена после гибели трех женщин в Актобе. Результаты исследования, проведенного Национальным центром экспертизы лекарственных средств, показали, что "Актовегин" безопасен и соответствует всем международным стандартам. С 11 мая его начали использовать во всех медицинских учреждениях страны. Параллельно разрешено назначение в лечебных целях и натрия хлорида, винпосана и пирацетама, которые также применялись при лечении погибших жительниц Актобе. Напомним, что в марте 2014 года в третьей городской поликлинике Актобе три женщины скончались после капельницы. Им был введен "Актовегин". После этого случая по приказу Министерства здравоохранения Казахстана во всех медучреждениях страны был введен запрет на использование препарата, в частности двух его серий: 10792284 и 10829931.