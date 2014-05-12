Цена на АИ-95 к лету 2014 года может достигнуть 180 тенге за литр. Такое мнение корреспонденту Tengrinews.kz высказал ведущий аналитик компании Wild Bear Capital Виктор Неустроев.
По мнению аналитика, в Казахстане летом, как и предполагалось, ожидается повышение цен на бензин. "Запасы бензина, купленного по более дешевым ценам, заканчиваются. Скорее всего, цены сравняются с российскими, ведь Казахстану приходится закупать около 40 процентов всех ГСМ в России. К тому же казахстанские НПЗ ежегодно сокращают объем переработки нефти", - прокомментировал Неустроев. Кроме того, собеседник отметил, что рост цен на бензин в России также нельзя исключать. "Это просто вопрос времени", - сказал аналитик.
Отметим, что бензин марки АИ-95 в России по состоянию на 5 мая стоит 33,46 рубля за литр (около 173,8 тенге), АИ-92/АИ-93 - 30,42 рубля за литр (примерно 158,1 тенге). При этом аналитик не дал прогнозов о том, насколько может подорожать бензин АИ-92 в Казахстане.
Ранее сообщалось, что в Казахстане с 1 мая повысится предельная розничная цена на дизельное топливо. Как отметил Неустроев, рост цен на дизтопливо в первую очередь вызван предстоящим посевным сезоном. "В настоящий момент дефицита нет, но если оставить цены как есть, в скором времени Казахстан столкнется с дефицитом. Так что повышение цен - вынужденная мера", - пояснил аналитик.
Ведущий эксперт компании "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов также считает, что в ближайшее время рост цен на ГСМ в Казахстане вполне возможен. По его мнению, это объясняется и ростом стоимости нефти, и увеличением спроса на нее благодаря сезонному фактору, и имеющейся нехваткой нефтеперерабатывающих мощностей в стране.
Ранее Баранов отмечал, что одновременное закрытие на реконструкцию Павлодарского и Шымкентского НПЗ может привести к возникновению дефицита ГСМ в Казахстане, что повлечет не только рост цен на них, но и ухудшение социальной обстановки в республике, появление различных преступлений в сфере оборота ГСМ, рост коррупции и другие негативные явления. "Если все же решение было принято, и оба НПЗ были поставлены на реконструкцию (до сих пор доподлинно неизвестно, принято ли решение о реконструкции двух НПЗ. - Прим. автора), то тогда риск возникновения дефицита топлива в республике многократно увеличился. Нет ясности и с вопросом снятия ограничений на поставки нефтепродуктов из России, приняли ли власти республики какое-либо решение на сей счет. Теоретически, могут быть рассмотрены варианты поставок ГСМ из других стран, в том числе из Китая или других стран-соседей, где есть соответствующие нефтеперерабатывающие мощности", - предположил спикер.
Тем временем, старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова считает, что цены на ГСМ в Казахстане будут пересматриваться выборочно. Что касается дефицита ГСМ, то собеседница полагает, что подобная ситуация не исключена. "Сейчас Казахстан по-прежнему вынужден импортировать топливо, пользуясь возможностями соседних стран - Беларуси и России, но цены тут рыночные, что способно дестабилизировать ситуацию со стоимостью литра в рознице. Пока картина уравновешивается административным ресурсом, но как долго он сможет работать, неизвестно", - прокомментировала Бодрова.