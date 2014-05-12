Атырауские школьники проводят акции в поддержку Кызылординского мальчика, который болен редкой формой ихтиоза, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Новость о мальчике, тело которого покрыто чешуей, в начале апреля облетела весь Казахстан. Учащиеся Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления города Атырау сразу же решили помочь Жасулану КОРГАНБЕКУ. Первым был флеш-моб у одного из торговых центров, потом ходили по школам, а в этот раз все собрались на центральной площади. Своим поступком ребята надеются привлечь внимание всех жителей с целью собрать средства на лечение, которое оценивается в несколько миллионов тенге. - Было очень приятно, когда люди действительно откликнулись на горе этого мальчика. Как вы видите, здесь собралось достаточно большое количество жителей города Атырау. Наша школа, наши ученики сразу начали активно принимать участие в акции. Ну, конечно, нам хотелось бы привлечь не только школы, но и весь город, всех жителей, - говорит одна из инициаторов флэш-моба ученица 11 класса Диана БЕРНИЯЗОВА. К слову, поддержали ребят и другие творческие коллективы из этнокультурных центров и танцевальных школ.