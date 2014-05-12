Иллюстративное фото с сайта vauto.pp.ua Иллюстративное фото с сайта vauto.pp.ua В Казахстане вводится ограничение на реализацию копченого сыра «Чечил» производства Республики Адыгея, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите прав потребителей. «Агентством РК по защите прав потребителей вводится ограничение реализации на объектах оптовой и розничной торговли, копченого сыра „Чечил“ (косичка), производства Республики Адыгея, несоответствующего требованиям, установленным техническими регламентами Таможенного союза» — говорится в сообщении. По результатам мониторинга выяснилось, что на сегодня в большей части на потребительском рынке республики реализуется копченый сыр «Чечил» неизвестного происхождения, в упаковке, не гарантирующей безопасность и сохранность продукции, без маркировки наименования, местонахождения изготовителя пищевой продукции или импортера. «Территориальными подразделениями областей, городов Алматы и Астаны агентства проводится работа по информированию субъектов предпринимательства, независимо от форм собственности, занимающихся производством и реализацией вышеуказанной продукции. Также проводится широкая разъяснительная работа с потребителями», — говорится в сообщении.