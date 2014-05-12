1. Астана (Имангали Тасмагамбетов) – 4,10 балла. 2. Восточно-Казахстанская область (Бердибек Сапарбаев)– 4,02 балла. 3. Кызылординская область (Крымбек Кушербаев) – 4,01 балла. 4. г. Алматы (Ахметжан Есимов) – 3,97 балла. 5. Павлодарская область (Канат Бозумбаев) – 3,80 балла.1. Мангистауская область (Алик Айдарбаев) – 3,78 балла. 2. Атырауская область (Бактыкожа Измухамбетов) – 3,76 балла. 3. Южно-Казахстанская область (Аскар Мырзахметов) – 3,75 балла. 4. Карагандинская область (Бауржан Абдишев) – 3,56 балла. 5. Алматинская область (Ансар Мусаханов) – 3,55 балла. 6. Западно-Казахстанская область (Нурлан Ногаев) – 3,46 балла.не удалось обеспечить рост рейтинговых показателей. Область до сих пор преодолевает негатив от работы команды Бергея Рыскалиева. Кроме того, сложности в первом квартале 2014 года были связаны с забастовкой работников подрядной организации «Тенгизшевройл». Определенные сложности возникают и с задержкой коммерческой добычи нефти на проекте Кашаган, с которой связывался ряд целевых параметров развития области – в первую очередь появления новых рабочих мест. В текущей ситуации акимату удается обеспечивать социальную стабильность за счет перераспределения высвобождающейся рабочей силы на другие проекты.смог мобилизоваться в первом квартале 2014 года и вырваться из группы аутсайдеров. Необходимо отметить, что обстановка в области в этот период продолжала оставаться сложной: был убит известный бизнесмен, акимы пяти сельских округов были заподозрены в растрате бюджетных средств. Да и сам аким области оказался в эпицентре информационных атак. Тем не менее, был предпринят ряд шагов, позволивших переломить ситуацию: произведено омоложение команды акимата, убийство бизнесмена было оперативно раскрыто, минимизированы риски чрезвычайных ситуаций в период паводка. Все это позволило вырваться из группы отстающих регионов.1. Жамбылская область (Карим Кокрекбаев) – 3,41 балла. 2. Костанайская область (Нуралы Садуакасов) – 3,39 балла. 3. Акмолинская область (Косман Айтмухаметов) – 3,38. 4. Актюбинская область (Архимед Мухамбетов) – 3,38 балла. 5. Северо-Казахстанская область (Самат Ескендиров) – 3,37 балла.не смог подняться с предпоследнего места в рейтинге. Несмотря на то, что область обладает серьезнейшим потенциалом практически во всех секторах экономики, эффективность его использования оказывается не на высоком уровне. Кроме того, необходимо учитывать и специфику проектов, реализуемых в области. Большинство из них относится к крупным промышленным производствам, сроки запуска которых, как правило, занимают от 3 до 5 лет, характеризуются высокой капиталоемкостью и предполагают длительные сроки окупаемости. Соответственно, акимату необходимо выравнивать дисбаланс между макропроектами и поддержкой малого и среднего бизнеса. Кроме того, команде акимата необходимо кардинально менять стиль работы в условиях предполагаемого формирования агломерации на базе города Актобе, которая должна будет стать локомотивом развития для всего запада страны.Акимат города Усть-Каменогорск (Темирбек Касымжанов) – 3,59 балла. Акимат города Атырау (Серик Айдарбеков) – 3,58 балла. Акимат города Кызылорда (Нурлыбек Налибаев) – 3,55 балла. Акиматы городов Актау (Едил Жанбыршин) и Уральск (Алтай Кульгинов) – по 3,54 балла. Акимат города Караганда (Мейрам Смагулов) – 3,53 балла. Акимат города Шымкент (Дархан Сатыбалды) – 3,52 балла.представляет собой скорее группу кризис-менеджеров, работающую по преодолению последствий деятельности ОПГ Бергея Рыскалиева. Уровень доверия к городским властям был сильно девальвирован. В силу этого команде Айдарбекова приходится делать ставку на максимальную транспарентность принимаемых решений.представляет собой поколение «болашаковцев», адаптирующих к казахстанским реалиям международный опыт городского управления. Несмотря на то, что он находится на позиции акима чуть более года, его команде удалось закрепиться в группе лидеров. К сильным сторонам команды Кульгинова можно отнести: минимум бюрократизации, нацеленность на прямую работу с населением, стремление максимально использовать международные наработки в области сити-менеджмента.Акимат города Талдыкорган (Ермек Алпысов) – 3,27 балла. Акимат города Тараз (Нуржан Календеров) – 3,25 балла. Акимат города Павлодар (Оразгельды Каиргельдинов-Булат Бакауов) – 3,24 балла. Акимат города Костанай (Гауез Нурмухамбетов) – 3,23 балла. Акиматы городов Актобе (Ерхан Умаров) и Петропавловск (Тулеген Закарьянов) – по 3,22 балла. Акимат города Кокшетау (Жаркын Жумагулов) – 3,13 балла.скромно оценена экспертами. Главная причина – город стремительно развивается, многие проекты еще находятся в своей подготовительной фазе. Аким города Ерхан Умаров долгое время находился на позиции заместителя акима, а потому достаточно хорошо представляет себе городское хозяйство. Благодаря бурному и динамичному росту город включен в список будущих агломераций, которые будут поддерживаться Министерством регионального развития. Однако этого еще недостаточно для констатации эффективности команды акимата. Главный вывод, который можно сделать по исследованию эффективности областных акиматов и акиматов областных центров заключается в том, что результативность их работы не всегда совпадает. При этом нужно понимать, что областные центры выступают в качестве своеобразной «визитной карточки» региона в целом – как для внешних гостей, так и для жителей собственной глубинки.