В апреле 2014 года Исследовательское агентство «Рейтинг.kz» провело экспертный опрос, направленный на получение максимально объективных оценок относительно качества работы акиматов областей и городов республиканского подчинения за первый квартал 2014 года. Всего в рамках исследования путем анкетирования было опрошено 40 экспертов, представляющих сферу бизнеса, неправительственные организации и аналитическое сообщество.
Пятерка лидеров:
1. Астана (Имангали Тасмагамбетов) – 4,10 балла.
2. Восточно-Казахстанская область (Бердибек Сапарбаев)– 4,02 балла.
3. Кызылординская область (Крымбек Кушербаев) – 4,01 балла.
4. г. Алматы (Ахметжан Есимов) – 3,97 балла.
5. Павлодарская область (Канат Бозумбаев) – 3,80 балла.
Среднюю группу региональных акиматов сформировали:
1. Мангистауская область (Алик Айдарбаев) – 3,78 балла.
2. Атырауская область (Бактыкожа Измухамбетов) – 3,76 балла.
3. Южно-Казахстанская область (Аскар Мырзахметов) – 3,75 балла.
4. Карагандинская область (Бауржан Абдишев) – 3,56 балла.
5. Алматинская область (Ансар Мусаханов) – 3,55 балла.
6. Западно-Казахстанская область (Нурлан Ногаев) – 3,46 балла.
Атыраускому областному акимату
не удалось обеспечить рост рейтинговых показателей. Область до сих пор преодолевает негатив от работы команды Бергея Рыскалиева. Кроме того, сложности в первом квартале 2014 года были связаны с забастовкой работников подрядной организации «Тенгизшевройл». Определенные сложности возникают и с задержкой коммерческой добычи нефти на проекте Кашаган, с которой связывался ряд целевых параметров развития области – в первую очередь появления новых рабочих мест.
В текущей ситуации акимату удается обеспечивать социальную стабильность за счет перераспределения высвобождающейся рабочей силы на другие проекты.
Акимат Западно-Казахстанской области
смог мобилизоваться в первом квартале 2014 года и вырваться из группы аутсайдеров. Необходимо отметить, что обстановка в области в этот период продолжала оставаться сложной: был убит известный бизнесмен, акимы пяти сельских округов были заподозрены в растрате бюджетных средств. Да и сам аким области оказался в эпицентре информационных атак.
Тем не менее, был предпринят ряд шагов, позволивших переломить ситуацию: произведено омоложение команды акимата, убийство бизнесмена было оперативно раскрыто, минимизированы риски чрезвычайных ситуаций в период паводка. Все это позволило вырваться из группы отстающих регионов.
И, наконец, аутсайдеры рейтинга областных акиматов:
1. Жамбылская область (Карим Кокрекбаев) – 3,41 балла.
2. Костанайская область (Нуралы Садуакасов) – 3,39 балла.
3. Акмолинская область (Косман Айтмухаметов) – 3,38.
4. Актюбинская область (Архимед Мухамбетов) – 3,38 балла.
5. Северо-Казахстанская область (Самат Ескендиров) – 3,37 балла.
Акимат Актюбинской области
не смог подняться с предпоследнего места в рейтинге. Несмотря на то, что область обладает серьезнейшим потенциалом практически во всех секторах экономики, эффективность его использования оказывается не на высоком уровне.
Кроме того, необходимо учитывать и специфику проектов, реализуемых в области. Большинство из них относится к крупным промышленным производствам, сроки запуска которых, как правило, занимают от 3 до 5 лет, характеризуются высокой капиталоемкостью и предполагают длительные сроки окупаемости. Соответственно, акимату необходимо выравнивать дисбаланс между макропроектами и поддержкой малого и среднего бизнеса.
Кроме того, команде акимата необходимо кардинально менять стиль работы в условиях предполагаемого формирования агломерации на базе города Актобе, которая должна будет стать локомотивом развития для всего запада страны.
Также эксперты распределили степень эффективности работы акиматов областных центров следующим образом:
Группу лидеров составили:
Акимат города Усть-Каменогорск (Темирбек Касымжанов) – 3,59 балла.
Акимат города Атырау (Серик Айдарбеков) – 3,58 балла.
Акимат города Кызылорда (Нурлыбек Налибаев) – 3,55 балла.
Акиматы городов Актау (Едил Жанбыршин) и Уральск (Алтай Кульгинов) – по 3,54 балла.
Акимат города Караганда (Мейрам Смагулов) – 3,53 балла.
Акимат города Шымкент (Дархан Сатыбалды) – 3,52 балла.
Команда акима Атырау Серика Айдарбекова
представляет собой скорее группу кризис-менеджеров, работающую по преодолению последствий деятельности ОПГ Бергея Рыскалиева. Уровень доверия к городским властям был сильно девальвирован. В силу этого команде Айдарбекова приходится делать ставку на максимальную транспарентность принимаемых решений.
Аким города Уральск Алтай Кульгинов
представляет собой поколение «болашаковцев», адаптирующих к казахстанским реалиям международный опыт городского управления. Несмотря на то, что он находится на позиции акима чуть более года, его команде удалось закрепиться в группе лидеров. К сильным сторонам команды Кульгинова можно отнести: минимум бюрократизации, нацеленность на прямую работу с населением, стремление максимально использовать международные наработки в области сити-менеджмента.
В группе аутсайдеров:
Акимат города Талдыкорган (Ермек Алпысов) – 3,27 балла.
Акимат города Тараз (Нуржан Календеров) – 3,25 балла.
Акимат города Павлодар (Оразгельды Каиргельдинов-Булат Бакауов) – 3,24 балла.
Акимат города Костанай (Гауез Нурмухамбетов) – 3,23 балла.
Акиматы городов Актобе (Ерхан Умаров) и Петропавловск (Тулеген Закарьянов) – по 3,22 балла.
Акимат города Кокшетау (Жаркын Жумагулов) – 3,13 балла.
Работа команды акимата города Актобе
скромно оценена экспертами. Главная причина – город стремительно развивается, многие проекты еще находятся в своей подготовительной фазе. Аким города Ерхан Умаров долгое время находился на позиции заместителя акима, а потому достаточно хорошо представляет себе городское хозяйство. Благодаря бурному и динамичному росту город включен в список будущих агломераций, которые будут поддерживаться Министерством регионального развития. Однако этого еще недостаточно для констатации эффективности команды акимата.
Главный вывод, который можно сделать по исследованию эффективности областных акиматов и акиматов областных центров заключается в том, что результативность их работы не всегда совпадает. При этом нужно понимать, что областные центры выступают в качестве своеобразной «визитной карточки» региона в целом – как для внешних гостей, так и для жителей собственной глубинки.