На референдуме в Донецкой области в поддержку самостоятельности республики высказались 89,7 процентов избирателей. Такие данные приводит РИА Новости со слов председателя ЦИК самопровозглашенной Донецкой народной республики Романа Лягина. «Против» по предварительным результатам проголосовали 10,19 процента, 0,74 процента бюллетеней оказались испорчены. При этом координатор ЦИК и сопредседатель президиума ДНР Борис Литвинов отмечает, что официальных данных пока нет, так как подсчет голосов лишь начался. «Появившиеся данные основываются лишь на телефонных звонках с избирательных участков», — приводит его слова ИТАР-ТАСС. Окончательный протокол голосования будет подготовлен к середине понедельника. Явка на референдум в Донецкой области составила 74,87 процента, в Луганской области, где жители также отвечали на вопрос о государственной самостоятельности вновь созданной республики, 81 процент. Референдум проходил в тревожной обстановке, в нескольких городах бойцы Национальной гвардии Украины пытались помешать проведению голосования. В городе Красноармейск Донецкой области в результате начавшейся стрельбы погибли двое человек. Референдум в Красноармейске закончился досрочно, так как войска заняли здания школ, в которых размещались избирательные участки.