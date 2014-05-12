Пострадавшие в автокатастрофе в Кызылординской области обвинили в аварии сотрудника финпола, сообщает КТК. По их словам, виноват водитель не микроавтобуса, а внедорожника, которым управлял финполовец. От полиции во всеуслышание потребовали честного расследования. Дожидаться его окончания пострадавшие не стали и пригласили журналистов сразу в больницу. "Джип виноват, именно он выехал на встречку. Я сам видел своими глазами. Джип в лобовую с нами столкнулся. Я только успел крикнуть: сейчас столкнёмся", - рассказал пострадавший в ДТП Габит Камысбаев. Напомним, 7 мая на трассе в Шиелинском районе столкнулись автобус и внедорожник. Из-за аварии в области отменили все праздничные мероприятия. В ней погибли 11 человек, включая обоих водителей. Выжили 8.