Сегодня, 11 мая, аким области Нурлан НОГАЕВ принял митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, который приехал в Уральск, сопровождая великую святыню православия - Пояс Пресвятой Богородицы. Напомним, что Пояс Пресвятой Богородицы был привезен в Уральск вчера, 10 мая, и выставлен в соборе Святого Михаила Архангела. На встрече со священнослужителями аким области упомянул о том, что об этой святыне говорилось не раз в исторических летописях. Одним из таких упоминаний был случай с ханом Османским, когда тот прибегнул к помощи этой святыни для того, чтобы укротить разбушевавшуюся в то время эпидемию. Также аким области пожелал, чтобы посещение казахстанской земли святыней способствовало духовному укреплению ее жителей и послужило делу утверждения мира и согласия в обществе страны. - По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 30 апреля по 4 июня великая святыня совершает паломничество по Казахстану, - говорит Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. - Из истории мы знаем, что большая часть этого пояса хранится на святой горе Афон. Часть в Италии, Испании и часть в Москве. Первым городом, в который была привезена святыня, стал Алматы. Более 60 тысяч людей пришли поклониться Поясу Пресвятой Богородицы. Затем священнослужители посетили Шымкент, где к святыне пришло поклониться более 40 тысяч человек. Далее Пояс был привезен в Кызылорду, и вот теперь в Уральске. Далее Пояс повезут в другие города Казахстана.    