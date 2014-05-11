Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на начальника отдела охраны труда Ержана ЗУЛКАШЕВА. Трагедия произошла 17 марта на строительной площадке. Стрела башенного крана упала на рабочего, который был привлечен на строительство новой школы в поселке Зачаганске, недалеко от поликлиники №6, между трассами на Самару и Саратов. Рабочий погиб на месте. Как стало известно, здесь строится новая школа. Как рассказали рабочие, погибшему было 50 лет, и на предприятии он работал около 15 лет. - Там упал кран, в результате чего был смертельно ранен рабочий ТОО «Альтаир», - рассказал руководитель отдела ГУ «Управление координации занятости и социальных программ по ЗКО» Ержан ЗУЛКАШЕВ. - Мы закончили расследование, которое показало, что несчастный случай произошел по вине работодателя. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 152 УК РК - "Нарушение правил охраны труда". Дело передано в органы внутренних дел для дальнейшего расследования. Следует отметить, что только в 2013 году в ТОО "Альтаир" произошло 2 смертельных случая, в этом году  уже 1 смертельный случай. Напомним, летом прошлого года на году на 34-летнего рабочего ТОО «Альтаир» упала стрела башенного крана, который грузил блоки на прицеп «КАМАЗа». А в сентябре организация «Альтаир» проводила замену канализационных труб, тогда 49-летний рабочий Тулеген САЛИХОВ спустился в траншею, чтобы измерить глубину. В этот момент его засыпало грунтом. От полученных травм рабочий скончался на месте. Фото Медета МЕДРЕСОВА