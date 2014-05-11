В Актобе АО "Трансэнерго" приступает к ежегодным весенним гидравлическим испытаниям, город два дня будет отключен от горячей воды, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Гидравлические испытания пройдут 12 и 13 мая. Процедура необходима для выявления наиболее уязвимых участков теплотрасс. После завершения опрессовки 14 мая в дома актюбинцев вновь поступит горячая вода. - Руководителям КСК, ПОК, кондоминиумов и прочих потребителей наше предприятие настоятельно рекомендует надежно закрыть запорную арматуру в тепловых узлах домов и зданий, - сообщила пресс-секретарь АО «Трансэнерго» Кундыз КАСЕНОВА. Последняя на данный момент опрессовка, проводившаяся  осенью 2013 года, выявила 27 повреждений на тепловых сетях, которые были устранены тепловиками до наступления отопительного сезона.