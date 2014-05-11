Во второй половине дня 6 мая двое рабочих упали с крыши трехэтажного здания. Как рассказали очевидцы, в тот день на улице моросил дождь. Мужчины работали на стройке частного коттеджа во дворе дома по улице Мухита, за зданием каратэ-клуба. Один из них стал падать с крыши. В это время второй рабочий пытался его удержать, но не удержал и они упали вместе. Оба рабочих в тяжелом состоянии были госпитализированы в областную клиническую больницу. - 6 мая к нам поступили 2 пациента - падение с высоты, - рассказал. - Один из них упал где-то с высоты 10-12 метров, второй - 3-4 метра. Оба пациента сейчас находятся в реанимационном отделении. Состояние обоих оценивается как крайне тяжелое. По словам Виктора ШИРЯЕВА, у одного из пациентов, 40-летнего мужчины, врачи зафиксировали разрыв селезенки, ему была сделана операция, множественные переломы ребер, тяжелое повреждение легких и черепно-мозговая травма, он находится на аппарате дыхания, то есть самостоятельно не дышит. Второй пострадавший, 32-летний мужчина, также получил тяжелую черепно-мозговую травму. По словам, ему сегодня удалось поговорить с одним из пострадавших, который смог рассказать ему подробности. - Как рассказал пострадавший, трое рабочих в частном порядке нанялись для перекрытия крыши коттеджа, - рассказал Ержан ЗУЛКАШЕВ. - Примерно 15 часов 6 мая в результате производимых работ один из рабочих поскользнулся и упал с крыши. В это время второй рабочий хотел его удержать, но также упал. По словам Ержана ЗУЛКАШЕВА, сейчас они проводят предварительную проверку. Даже частное лицо при найме должно было заключить с ними трудовой договор. К слову, за каратэ-клубом действительно строится трехэтажное здание. Правда, рабочие сказали, что они сантехники и нанялись к частному лицу всего два дня назад, поэтому о несчастном случае ничего не знают. Где в данный момент находится хозяин стройки, они не знают.