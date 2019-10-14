В Уральске стартовала республиканская акция «Bookcrossing»

В городе открылись три новые площадки для книгообмена. Ежегодная республиканская акция по обмену книг «Bookcrossing», в рамках которой учащимся были переданы книги, стартовала во Дворце школьников и молодежи в коворкинг центре «Бастау», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Проект реализуется в рамках Года молодежи общественным фондом «Social Development Center» по грантовому финансированию Центра поддержки гражданских инициатив и при поддержке Министерства информации и общественного развития РК. В городе открытие буккросинг-зон было организовано областным ресурсным центром по работе с м