Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Уральске стартовала республиканская акция «Bookcrossing»

В городе открылись три новые площадки для книгообмена. Ежегодная республиканская акция по обмену книг «Bookcrossing», в рамках которой учащимся были переданы книги, стартовала во Дворце школьников и молодежи в коворкинг центре «Бастау», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Проект реализуется в рамках Года молодежи общественным фондом «Social Development Center» по грантовому финансированию Центра поддержки гражданских инициатив и при поддержке Министерства информации и общественного развития РК. В городе открытие буккросинг-зон было организовано областным ресурсным центром по работе с м
gorod
В Уральске стартовала республиканская акция «Bookcrossing»
В городе открылись три новые площадки для книгообмена. Ежегодная республиканская акция по обмену книг «Bookcrossing», в рамках которой учащимся были переданы книги, стартовала во Дворце школьников и молодежи в коворкинг центре «Бастау», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Проект реализуется в рамках Года молодежи общественным фондом «Social Development Center» по грантовому финансированию Центра поддержки гражданских инициатив и при поддержке Министерства информации и общественного развития РК. В городе открытие буккросинг-зон было организовано областным ресурсным центром по работе с молодежью. Буккроссинг - это круговорот книг по всему миру. Идея принадлежит американскому специалисту по интернет-технологиям Рону Хорнбекеру, который в 2001 году оставил некоторое количество своих книг в холле гостиницы с пояснительными надписями, а чуть позже создал сайт bookcrossing.com. Движение из США переместилось в Европу, Италию, Францию, Россию и было теплопринято в нашей стране. – В Уральске открылись три букроссинг-зоны имени одного из основоположников казахской советской литературы Беимбета Майлина: в коворкинг-центре «Бастау», в областном ресурсном центре по работе с молодежью и головном офисе Казпочты. В каждой из них насчитывается по сто современных книг различных направлений. В центр пришли со своими книгами не только молодежь, но и старшее поколение. Ребята узнали, что процесс буккроссинга состоит из простейших действий – «прочитал - отдай другому». Все желающие могут взять на время любую книгу, принести личные книги или поменять свою книгу на любую другую, – рассказал руководитель ресурсного центра по работе с молодежью Мейрбек Нуркен. Участники акции пришли со своими прочитанными книгами, с удовольствием меняли их на новые, взамен брали то, что интересно только им и выразили пожелание, чтобы новые буккросинг-зоны были открыты в разных концах города. Несомненно, книги имеют огромное значение в нашей жизни, они помогают осмыслить многие важные вопросы в нашей жизни. Цель акции – пробудить интерес к чтению книг, способствовать развитию культуры книгообмена. Книги должны читаться, а не пылиться на книжных полках.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА
книги

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article