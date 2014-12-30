По словам, в нашей области есть все возможности развивать внутренний туризм и начинать его нужно именно с детского туризма. - У детского туризма есть три основные формы: оздоровительная, воспитательная и познавательная, - рассказал Виктор ФОМИН. - Думаю, что одним из основных направлений должен стать детский туризм, так как в нашей области проживает большое количество детей, и мы планируем охватить детским туризмом около 10%, а это примерно 9 тысяч детей. Также он отметил, что необходимо больше внимания уделять развитию не внешнего, а именно внутреннего туризма. - Многие страны прекрасно живут за счет развития туризма. На сегодняшний день у нас работает около 40 туристических агентств, но из них внутренним туризмом занимаются единицы. А это значит, что деньги уходят из страны, - говорит директор. - В настоящее время мы работаем именно по развитию внутреннего туризма. Так, уже в этом году начались работы на озере Шалкар, где мы планируем открыть детские лагеря. Плюс, нужно помнить, что Уральск - это старый город и вполне возможно сделать старую часть города музеем под открытым небом. Задумок, как видите, много.