В Уральске столовую областной больницы отремонтировали за счет инвестора

Инвестор вложил более 100 миллионов тенге в ремонт здания столовой, расположенной на территории областной клинической больницы. Проект реализован при помощи метода государственно-частного партнерства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в управлении здравоохранения, пищеблок в областной клинической больнице был построен еще в шестидесятых годах прошлого века. Здание ни разу не видело капитального ремонта. - Проект рассчитан на пять лет. Инвестор вложил 102 миллиона тенге на ремонт здания и покупку нового оборудования. Эти деньги будут возвращены частями в течение пяти лет.