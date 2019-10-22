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Социум

В Уральске столовую областной больницы отремонтировали за счет инвестора

Инвестор вложил более 100 миллионов тенге в ремонт здания столовой, расположенной на территории областной клинической больницы. Проект реализован при помощи метода государственно-частного партнерства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в управлении здравоохранения, пищеблок в областной клинической больнице был построен еще в шестидесятых годах прошлого века. Здание ни разу не видело капитального ремонта. - Проект рассчитан на пять лет. Инвестор вложил 102 миллиона тенге на ремонт здания и покупку нового оборудования. Эти деньги будут возвращены частями в течение пяти лет.
gorod
В Уральске столовую областной больницы отремонтировали за счет инвестора
Инвестор вложил более 100 миллионов тенге в ремонт здания столовой, расположенной на территории областной клинической больницы. Проект реализован при помощи метода государственно-частного партнерства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в управлении здравоохранения, пищеблок в областной клинической больнице был построен еще в шестидесятых годах прошлого века. Здание ни разу не видело капитального ремонта. - Проект рассчитан на пять лет. Инвестор вложил 102 миллиона тенге на ремонт здания и покупку нового оборудования. Эти деньги будут возвращены частями в течение пяти лет. Здание сейчас находится в аренде у предпринимателя. Через пять лет оно будет полностью передано на баланс государства, - сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Айзада Шукургалиева. Предприниматель и депутат областного маслихата Ляна Турсынова рассказала, что уже давно занимается организацией питания. - Мы уже занимались поставками питания для областной больницы. Для этого было необходимо участвовать в процедурах государственных закупок. Там побеждает тот, кто предложит самую низкую цену. Компании постоянно демпингуют. И это не дает возможность организовать качественное питание. Для нас  метод ГЧП удобен. Мы получили на пять лет государственный заказ. Все это время еда будет готовиться по фиксированной цене, - отметила Ляна Турсынова. Сейчас в столовой работает 14 человек. Они готовят и развозят питание для трехсот пациентов областной многопрофильной больницы. Отметим, что в сфере здравоохранения области реализуются и другие проекты по методу ГЧП. На средства инвесторов установлен магнитно-резонансный томограф в областной больнице. Закуплен ангиограф для городской многопрофильной больницы и компьютерный томограф для Акжайыкской районной больницы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Руслан АЛИМОВ
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