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Социум

В Уральске студенты устроили концерт для заключенных

18 марта в канун Наурыза студенты КАЗИИТУ и вокальный ансамбль «Ару Аналар» устроили концерт для заключенных колонии общего режима РУ 170/2. - Мы организовали концерт для заключенных, находящихся в нашем учреждении, - рассказал и.о. начальника РУ 170/2 Тайман КАЗИЕВ. - Так как этот год в Казахстане объявлен годом Ассамблеи народов, мы решили пригласить многонациональный ансамбль «Ару Аналар». А вообще мы решили сделать нашим заключенным подарок к Наурызу и дать им насладиться творчеством наших гостей. Перед началом концерта Тайман КАЗИЕВ поздравил заключенных с праздником и пожелал, чтобы этот
Marat
В Уральске студенты устроили концерт для заключенных
18 марта в канун Наурыза студенты КАЗИИТУ и вокальный ансамбль «Ару Аналар» устроили концерт для заключенных колонии общего режима РУ 170/2.
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 - Мы организовали концерт для заключенных, находящихся в нашем учреждении, - рассказал и.о. начальника РУ 170/2 Тайман КАЗИЕВ. - Так как этот год в Казахстане объявлен годом Ассамблеи народов, мы решили пригласить многонациональный ансамбль «Ару Аналар». А вообще мы решили сделать нашим заключенным подарок к Наурызу и дать им насладиться творчеством наших гостей. Перед началом концерта Тайман КАЗИЕВ поздравил заключенных с праздником и пожелал, чтобы этот Наурыз стал для них последним, проведенным в стенах этого учреждения. КВНщиков из КАЗИИТУ зал встретил аплодисментами. Зэки с удовольствием аплодировали и смеялись над шутками студентов. Не менее бурной реакцией заключенные встретили девушку, исполнившую песню Дианы ГУРЦКОЙ «Мама», правда, эмоции были уже другие - первые ряды подпевали, а последние молча о чем-то задумались. Но больше всего оваций собрал ансамбль «Ару Аналар» - им пришлось выступать под нескончаемый шум аплодисментов от заключенных и сотрудников колонии.
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