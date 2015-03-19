В Уральске студенты устроили концерт для заключенных

18 марта в канун Наурыза студенты КАЗИИТУ и вокальный ансамбль «Ару Аналар» устроили концерт для заключенных колонии общего режима РУ 170/2. - Мы организовали концерт для заключенных, находящихся в нашем учреждении, - рассказал и.о. начальника РУ 170/2 Тайман КАЗИЕВ. - Так как этот год в Казахстане объявлен годом Ассамблеи народов, мы решили пригласить многонациональный ансамбль «Ару Аналар». А вообще мы решили сделать нашим заключенным подарок к Наурызу и дать им насладиться творчеством наших гостей. Перед началом концерта Тайман КАЗИЕВ поздравил заключенных с праздником и пожелал, чтобы этот