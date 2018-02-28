В Уральске торговый дом «Московский» устраивает распродажи со скидками до 50%

С приходом весны многим хочется обновить гардероб, а мужчины спешат купить подарки любимым женщинам. В канун весеннего женского праздника 6 марта с 18.00 до 22.00 в популярном торговом доме «Московский» пройдет грандиозный вечер распродаж. Рынок «Московский» уже давно стал местом удобных и выгодных покупок для всей семьи. Одежда, аксессуары, товары для дома и многое другое вы можете купить здесь с существенной выгодой. С наступлением весны и приближением праздников 8 марта и Наурыза всем, а тем более нашим милым женщинам, хочется приобрести новые и красивые вещи. Отделы женской одежды предложа