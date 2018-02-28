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Бизнес-новости

В Уральске торговый дом «Московский» устраивает распродажи со скидками до 50%

С приходом весны многим хочется обновить гардероб, а мужчины спешат купить подарки любимым женщинам. В канун весеннего женского праздника 6 марта с 18.00 до 22.00 в популярном торговом доме «Московский» пройдет грандиозный вечер распродаж. Рынок «Московский» уже давно стал местом удобных и выгодных покупок для всей семьи. Одежда, аксессуары, товары для дома и многое другое вы можете купить здесь с существенной выгодой. С наступлением весны и приближением праздников 8 марта и Наурыза всем, а тем более нашим милым женщинам, хочется приобрести новые и красивые вещи. Отделы женской одежды предложа
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В Уральске торговый дом «Московский» устраивает распродажи со скидками до 50%
С приходом весны многим хочется обновить гардероб, а мужчины спешат купить подарки любимым женщинам. В канун весеннего женского праздника 6 марта с 18.00 до 22.00 в популярном торговом доме «Московский» пройдет грандиозный вечер распродаж.
Рынок «Московский» уже давно стал местом удобных и выгодных покупок для всей семьи. Одежда, аксессуары, товары для дома и многое другое вы можете купить здесь с существенной выгодой.
С наступлением весны и приближением праздников 8 марта и Наурыза всем, а тем более нашим милым женщинам, хочется приобрести новые и красивые вещи. Отделы женской одежды предложат вам модную, стильную и качественную одежду и аксессуары: платья, костюмы, сумочки как офисного стиля, так и вечерние туалеты.
Лучшие друзья женщин – это украшения! Чтобы дополнить свой вечерний или повседневный наряд, в отделах золотых изделий вы сможете подобрать изящные серьги, кольца, браслеты, ожерелья, колье и цепочки, а в других бутиках купить яркую и оригинальную бижутерию.
Мужчины тоже могут пополнить свой гардероб. В отделах мужской одежды представители сильного пола могут подобрать для себя классические и эксклюзивные модели костюмов, рубашки, футболки, джемперы, брюки, джинсы, куртки и многое другое.
В торговом центре можно приобрести мужскую и женскую обувь и верхнюю одежду: шубы из натуральных мехов, дубленки, пальто, парки, куртки, плащи. Если что-то нужно перешить или заказать шитье, здесь же вы можете воспользоваться услугами ателье.
Если вы ищите удобные и модные головные уборы, для вас представлен целый магазин с большим ассортиментом зимних и весенних шапок. Также в бутиках торгового дома покупательницам представлен широкий выбор платков, палантинов и шарфиков на весну.
Выбирая подарки к праздникам, загляните в отделы текстиля и нижнего женского белья, где вам представят огромный выбор постельных принадлежностей, полотенец, покрывал, пеньюаров, ночных сорочек - всё отличного качества.
Прекрасным сюрпризом для любимых женщин станут подарочные наборы средств по уходу за кожей лица и тела и другая косметика – все это вы найдете на втором этаже торгового центра.
Не обойдите стороной отделы посуды и бытовой техники. Наборы фарфоровой и керамической посуды, чайные сервизы, кастрюли, сковородки, блендеры, миксеры, утюги, электрочайники и другие товары для дома порадуют любую хозяйку.
Дети тоже не останутся без внимания. Родители могут приобрести для своих чад разнообразную, яркую и качественную одежду и порадовать их покупкой новых игрушек. - Приглашаем жителей и гостей города за покупками и спешим обрадовать, что на многие товары будут предоставляться скидки от 10 до 50%. Уверяем, что от шопинга в нашем торговом центре вы получите праздничное настроение и приятное удовольствие! – пригласила администратор торгового дома «Московский» Елена КАРМЕЕВА.
Мы ждем вас: Торговый дом «Московский» (пересечение улиц Исаева и Д. Нурпеисовой)
На правах рекламы.

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