Об этом сегодня, 27 мая, на совещании в акимате города Уральск рассказали представители ТОО "Магтоксин" и представители ЖКХ ПТ и АД г.Уральск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото grizun-off.ru
Жители Уральска уже который день страдают от нашествия комаров, причем не только на окраинах города, но и в центре. Насекомые не дают свободно в буквальном смысле и рта раскрыть.
- У нас в районе Ремзавода комаров настолько много, что мы не можем вечером выйти с ребенком погулять. Приходится выходить днем в самое пекло, когда их поменьше. Не спасают даже средства от комаров. Почему такое безобразие, везде писали, что деньги выделены, так почему тогда не травят? - возмущается Наталья.
Тем не менее на совещании с участием акима города Наримана Турегалиева представители компаний, выигравшие тендер на уничтожение гнуса, в один голос заявили, что борьба с насекомыми уже начата.
Руководитель ЖКХ, ПТ и АД Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ сообщил, что работы по травле комаров уже начались.
- Работы будут проводиться в районе поселков Серебряково, Коминтерн, Желаево, а также в прилегающих к городу лесных массивах и на дачных обществах. Общая площадь работ 6600 гектаров. Подрядчиками являются ТОО "Магтоксин" и ЧМУ "Дезинфекция". Работы проводятся по показаниям специалистов энтомологов. На сегодняшний день обработано уже 500 гектаров. Работы были начаты 22 мая. Обработали лесные массивы в микрорайоне "Самал", ул. Чагано-Набережная, парк культуры и отдыха, в районе Аниськина озера, лесной массив районе Мясокомбината и Затон Чапаева. Работы проводятся в пик максимального вылета насекомых - 8-9 часов вечера. На следующий день берутся показания, чтобы оценить эффективность, - рассказал Кайрат Мухамбеткалиев.
Как выяснилось, сейчас проводится обработка окрыленных насекомых в районе парка культуры и отдыха, в Зачаганске, в Самале, а также на территории детских туристических комплексов в районе Самал, в Жаксы ауле, что в районе Медколледжа, лесная зона в поселке Коминтерн, на реках Чаган и Урал. Что касается личинок, то энтомологи утверждают, что еще рано проводить обработку.
Представитель ТОО "Магтоксин" также утверждает, что они проводят анализ и потом только травят комаров.
Заместитель директора также ТОО "Магтоксин" Данияр БАЗАРБАЕВ рассказал, что обработку они проводят ежедневно. Однако в этом году большое нашествие комаров еще и потому, что был большой разлив воды.
- Обработку мы ведем только на машинах. У нас есть три машины с ветрогенератором, также есть машины, работающие на реактивной энергии "Циклон 2М". Они обрабатывают воздух радиусом до 1 километра. А "САВ 5М" более мобильные, они проходимы в лесных насаждениях, радиус распыления у них составляет до 200-300 метров, - объяснил Данияр Базарбаев.
Врезка: Яд начинает действовать на насекомых через 24 часа после обработки. Его действие продолжается 2 недели, но это при условии, что не будет осадков.
Заместитель директора ЧМУ "Дезинфекция" Акбопе Танкеева сообщила, что их ведомство также начало работы по уничтожению личинок 24 мая. Комаров травят биологическим препаратом "Лаврицид" и "Бектобак". Его расход составляет 2,3 литра на 1 гектар.
- Мы работаем вручную с ранцевыми опрыскивателями. Всего у нас их 24 штуки. Наш препарат не представляет опасности для людей, даже если и попадет в воду. Как известно, личинка комара живет в воде и вылупляется при температуре +16 градусов и выше. Но мы обрабатываем только поймы рек, травить воду мы не имеем права, - пояснила Акбопе Танкеева.
Аким города Нариман Турегалиев попросил предоставить ему график запланированных работ и дал поручение отделу ЖКХ проверять проводимые работы. К тому же, по словам акима, нужно прислушиваться к мнению населения.