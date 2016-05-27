Дорога самая болезненная мозоль уральцев. Ездить по нашим дорогам и при этом не ругаться матом - почти героизм. Автомобильные дороги ремонтируются, но не так быстро и не так качественно? как нам того хотелось бы. В настоящее время в Уральске на ремонт закрыты несколько центральных улиц - работа кипит, но вот только по другим городским дорогам по-прежнему ездить невозможно.  dorogi Корреспонденты портала "Мой ГОРОД" проехали по городу и сфотографировали дороги, по которым люди ездят ежедневно. Материал можно прочитать, пройдя по ссылке. Фото Медета МЕДРЕСОВА