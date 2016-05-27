Генеральная прокуратура РК сделала заявление по поводу попыток проведения незаконных акций протеста по земельным вопросам в отдельных регионах страны, сообщает Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
"Для предупреждения незаконных действий Генеральный Прокурор дважды обращался к населению с разъяснением порядка проведения митингов и ответственности граждан за участие в незаконных акциях. Эти обращения были широко распространены в средствах массовой информации и через другие каналы коммуникации.
Кроме того, со всеми лицами, кто прямо и открыто декларировал свое намерение участвовать в незаконных акциях, были проведены разъяснительные мероприятия. Несмотря на это, отдельные лица пытались проигнорировать законодательство о митингах, спровоцировать людей на участие в незаконных акциях.
Их конечная цель - не мирные митинги и не изменение земельного кодекса, а дестабилизация общественно-политической ситуации, разжигание межнациональной розни и захват власти. Они хорошо знали, что массовые беспорядки могут повлечь погромы, насилие, мародерство, человеческие жертвы.
Наглядный пример последствий таких событий - Ливия, Сирия, Египет и ряд стран постсоветского пространства. Сегодня правоохранительные органы расследуют ряд уголовных дел. Установлено, что при попытках организации массовых беспорядков предпринимались самые различные методы.
В городе Кызылорде полицейских закидывали камнями, провоцируя их на применение силы. Затем в социальных сетях распространили фото трупа мужчины, якобы убитого полицией. На самом деле это было фото события, имевшего место в Китае.
Эти ложные сведения были вовремя опровергнуты.
В Восточно-Казахстанской области планировалось заранее спровоцировать митинги в ряде районных центров, чтобы отвлечь силы полиции из областного центра и, тем самым, облегчить организацию беспорядков в Усть-Каменогорске. Под видом мирной акции в Уральске и Атырау шла подготовка к насильственному, в том числе вооруженному противостоянию с властью.
Имеются сведения о согласованном характере действий провокаторов. В Алматы в ходе оперативных мероприятий был задержан ряд лиц, готовивших организацию массовых беспорядков в городе. Там были обнаружены тайники оружия, боеприпасов, фрагментов арматур, бутылок с зажигательной смесью, так называемые "коктейли Молотова".
Все это происходило на фоне моратория, объявленного Президентом и началом работы Комиссии и Общественных советов во всех регионах страны, в работе которых принимают участие все, кто хочет внести предложения по земельному законодательству.
Государством созданы все условия для цивилизованного диалога и учета всех мнений по земельному кодексу.
Таким образом, сейчас складывается картина, что незаконные акции в различных регионах - это звенья одной цепи. В рамках этих уголовных дел также тщательно изучаются вопросы незаконного финансирования такой противоправной деятельности, отрабатывается информация о его источниках.
По результатам следствия будет дана правовая оценка действиям всех причастных к подстрекательству и провокациям лиц. Конкретные детали ведущихся следственных действий по всем отмеченным фактам не разглашается в интересах полноты расследования.
В дальнейшем Генеральная прокуратура на постоянной основе будет информировать о ходе следственных мероприятий", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 21 мая в нескольких городах Казахстана были задержаны граждане, которые пытались провести несанкционированные митинги. После установления их личности и цели их пребывания, они были отпущены. В МВД констатировали, что "митингов несанкционированных в стране не было, конфликтов с полицией не было, нарушений общественного порядка не допущено".