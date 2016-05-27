В главном надзорном органе республики прокомментировали несостоявшиеся в стране митинги. Детали не раскрываются в интересах полноты расследования, сообщает informburo.kz.
Фото из архива "МГ"
- Со всеми лицами, кто прямо и открыто декларировал своё намерение участвовать в незаконных акциях, были проведены разъяснительные мероприятия. Несмотря на это, отдельные лица пытались проигнорировать законодательство о митингах, спровоцировать людей на участие в незаконных акциях. Их конечная цель – не мирные митинги и не изменение Земельного кодекса, а дестабилизация общественно-политической ситуации, разжигание межнациональной розни и захват власти. Они хорошо знали, что массовые беспорядки могут повлечь погромы, насилие, мародёрство, человеческие жертвы, - заявили в генеральной прокуратуре.
В надзорном органе также сообщили, что сейчас расследуется несколько уголовных дел по событиям 21 мая 2016 года.
- В городе Кызылорде полицейских закидывали камнями, провоцируя их на применение силы. Затем в социальных сетях распространили фото трупа мужчины, якобы убитого полицией. На самом деле это было фото события, имевшего место в Китае. В Восточно-Казахстанской области планировалось заранее спровоцировать митинги в ряде районных центров, чтобы отвлечь силы полиции из областного центра и, тем самым, облегчить организацию беспорядков в Усть-Каменогорске. Под видом мирной акции в Уральске и Атырау шла подготовка к насильственному, в том числе вооруженному противостоянию с властью, - сообщили в надзорном органе.
На основе этих фактов в генпрокуратуре сделали вывод о том, что все эти события связаны между собой.
- Складывается картина, что незаконные акции в различных регионах – это звенья одной цепи. В рамках этих уголовных дел также тщательно изучаются вопросы незаконного финансирования такой противоправной деятельности, отрабатывается информация о его источниках. По результатам следствия будет дана правовая оценка действиям всех причастных к подстрекательству и провокациям лиц. Конкретные детали ведущихся следственных действий по всем отмеченным фактам не разглашаются в интересах полноты расследования, - добавили в генеральной прокуратуре.
Напомним, 21 мая правоохранительными органами были пресечены попытки несанкционированных митингов практически на всей территории страны. Поводом для митингов стали поправки в Земельный кодекс, предусматривающие продажу землю иностранцам, а также увеличение срока аренды с 10 до 25 лет.
Ранее Президент Казахстана объявил мораторий на скандальные поправки в Земельный кодекс. Об этом Нурсултан Назарбаев сообщил на расширенном заседании правительства. Мораторий объявлен до 2017 года.
"Мы же всё для людей делаем это. В обществе появились сомнения по поводу ряда законодательных норм по этому вопросу. Поэтому я сегодня принял решение. На ряд норм Земельного кодекса, которые вызвали общественный резонанс, если быть точнее, на четыре нормы, которые мы внесли в прошлом году, объявляю мораторий. На введение их в законную силу, до следующего года", - заявил Глава государства.
Кроме того, Нурсултан Назарбаев потребовал наказать провокаторов, поднявших шум вокруг продажи земель.
Он также добавил, что казахстанцы не хотят украинских событий. Президент указал на то, что не время либеральничать, и предупредил о жёстких мерах.
- Все собственники СМИ, всех форм собственности, должны понять свою ответственность в данный момент развития Казахстана. Почему говорю "всех форм собственности"? Сейчас не время нам либеральничать, нам надо страну сохранить. Сейчас время непростое, казахстанцы не хотят украинских событий в Казахстане, я это знаю. Пусть все слышат. А кто это хочет сюда принести – мы примем самые жестокие меры. Чтобы знали и не говорили, что я не предупреждал, – заявил Нурсултан Назарбаев в ходе совещания по актуальным вопросам текущей повестки дня .
В Генеральной прокуратуре также предупредили казахстанцев об ответственности за распространение ложной информации о продаже земель сельскохозяйственного назначения иностранцам.
По данным на 20 мая 2016 года были привлечены к административной ответственности порядка 40 человек за призывы к проведению и организацию незаконных митингов.
В МВД заявили, что 21 мая 2016 года несанкционированных митингов и конфликтов с полицией в стране не было.
- Судя по публикациям в интернете, понятно было, что этих людей вряд ли интересуют вопросы земли. Там были совершенно другие вопросы. Мы могли предполагать, что в случае проведения этого митинга будут провокации. В частности, в отношении сотрудников полиции, либо создание конфликтных ситуаций, - заявил председатель комитета административной полиции МВД РК Игорь Лепёха.
При этом, по информации общественного деятеля Мухтара Тайжана, 21 мая 2016 года полицейскими были задержаны 1083 человека.
Стоит отметить, что в этот день полиция без объяснения причин в разных городах Казахстана задержала около двух десятков журналистов. Отпустили их после того, как в дело пришлось вмешаться министру информации и коммуникаций Даурену Абаеву.
Между тем сами полицейские задержание представителей СМИ назвали недоразумением. Эту ситуацию прокомментировали и в парламенте. Депутат Жолдасбаев заявил, что журналистов не должны трогать.
Уполномоченный по правам человека в свою очередь заявил, что недопустимо задерживать журналистов на митингах. Аскар Шакиров отметил, что граждане Казахстана должны получать самую полную информацию от СМИ.