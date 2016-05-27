Всего жители Западно-Казахстанской области могут получить 530 услуг с помощью мобильного ЦОНа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель директора дирекции ЦОН Шокан АБДИЛЬМАНОВ, мобильные ЦОНы выезжают в поселки по утвержденным графикам. - График работы мобильного ЦОНа можно посмотреть на сайте районных акиматов, а также на официально портале egov.kz, - сообщил Шокан АБДИЛЬМАНОВ. - Выездные центры обслуживания населения созданы для удобства жителей отдаленных сельских округов. Кроме того, теперь вместе с работниками ЦОНа будут выезжать представители комитета труда и соцзащиты, а также управления координации занятости и социальных программ. Всего выездные центры обслуживания населения предоставляют 530 госуслуг. Как стало известно, за 4 месяца 2016 года бригада ЦОНа выезжала 4 755 раз и охватила 1316 населенных пунктов. Отметим,  14 регионах республики действует 70 мобильных ЦОНов. С начала года мобильные ЦОНы оказали 127 063 государственных услуг.