Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на пленарном заседании Астанинского экономического форума (АЭФ-2016), информировал о кардинальном улучшении благосостояния казахстанцев, передает NUR.KZ. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" "Казахстан, вы знаете, молодое государство, которого не было на карте Земли. В текущем году мы отмечаем 25-летие нашей Независимости. За четверть века, что является мигом для истории, мы преодолели путь от государства, которого не было к стране, входящей в 50-ку наиболее конкурентоспособных стран мира. За этот период нам удалось полностью преобразоваться от отсталой экономической системой с административно-командным управлением к открытой рыночной экономике. И эти преобразования были очень трудными, болезненными, многое мы сделали, многое предстоит еще сделать. На заре нашей Независимости никто не верил, что Казахстан вообще станет независимым государством. Объявить независимость было одно, укрепить на деле его (Казахстана) экономику, было очень нелегким делом. Надеюсь, вы понимаете. Однако главным результатом проведения реформ стало кардинальное улучшение благосостояния наших граждан. За годы Независимости в долларовом выражении ВВП Казахстана, включая 2014 год, вырос в 20 раз, средняя заработная плата в 17 раз. Было создана 2 млн рабочих мест. Могу с этой трибуны смело заявить, что казахи и казахстанцы никогда не жили так, как они живут сейчас", - заключил президент.