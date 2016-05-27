Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. Иллюстративное фото с сайта news.bigmir.net Иллюстративное фото с сайта news.bigmir.net 25 мая в 01.44 ч в Жалпакталский ОП Казталовского РОВД поступило сообщение от фельдшера п. Караозен по факту суицида несовершеннолетнего 2002 года рождения, - сообщили в пресс-службе ЗКО. В ходе осмотра место происшествия выяснилось, что 14-летний мальчик повесился в хозяйственном сарае на территории дома, где он проживал. При наружном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.105 ч.3 УК РК, выясняются причины суицида.