Решением правления НПП РК «Атамекен» по согласованию с региональным советом предпринимателей директором палаты предпринимателей ЗКО назначен Нурлан Каиршин, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу НПП ЗКО. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Представляя Нурлана Каиршина, председатель регионального совета Валерий Джунусов охарактеризовал его как компетентного, грамотного, хорошо владеющего информацией по вопросам развития бизнеса специалиста. Поздравил нового директора палаты предпринимателей ЗКО с назначением заместитель акима области Игорь Стексов, пожелав успехов в работе. Ранее Нурлан Каиршин занимал должность заместителя директора палаты предпринимателей ЗКО по экономическим вопросам . Напомним, 24 марта бывший директор РПП ЗКО Кенес АБСАТИРОВ вошел в список мажилисменов от партии "Ак жол".