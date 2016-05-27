Произошло это после того, как журналисты спросили министра о создании финансового центра в Астане, сообщает informburo.kz. Фото с сайта tengrinews.kz Фото с сайта tengrinews.kz - Взять, например лавочку в курортной зоне. Когда идёт наплыв туристов, товар разлетается среди туристов. Там происходит потихонечку старение этой лавочки. Когда заканчивается сезон, что делать? Продавец не должен отчаиваться. Он должен выйти, посмотреть свою витрину, покрасить её. Почистить, помыть и так далее", - заявил Султанов перед заседанием Совета иностранных инвесторов при президенте РК. - То есть получается, что мы витрину сейчас красим?, - поинтересовались журналисты? - Мы чиним витрину сейчас, - добавил министр. Султанов добавил, что когда были хорошие времена никто и не думал о низких ценах на энергоресурсы. Потому сейчас и внедряются новые госпрограммы, как это было в 2008-2009 годах. - Когда в бюджет идут хорошие поступления, когда государство повышает свои обязательства, конечно никто не думает, что всё может быть плохо, что могут быть низкие цены и что так будет всегда. В любом кризисе начинают упоминаться люди и все наши антикризисные программы всегда носят не только оперативный характер. Мы всегда нацелены на то, что будет дальше и быть к этому готовыми, - резюмировал Султанов. Напомним, Нурсултан Назарбаев во время инаугурации 5 мая 2015 года сообщил, что на базе инфраструктуры ЭКСПО-2017 будет создан финансовый центр с особым статусом. Для этого на внутренний рынок будет привлечены транснациональные компании. Это, по мнению главы государства, обеспечит выход Казахстана на мировой рынок. Кроме того, глава государства отметил, что помощь при создании финансового центра окажут шейхи Дубая, а официальным языком там станет английский. Работать особая финансовая зона будет согласно международного права.