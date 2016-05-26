Асфальт провалился на дороге по улице Ескалиева позади областного акимата, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". asfalt (2) По словам очевидцев, асфальт провалился прямо под колесами автобуса на обочине дороги за акиматом. Под провалившимся асфальтом пустота. Стоит отметить, что реконструкцию дороги по ул. Ескалиева протяженностью 2561 метр начали в 2013 году, ее стоимость составила 336,5 млн тенге. Однако из-за недостатка финансирования она до сих пор не сдана в эксплуатацию. Тем не менее, участок дороги от ул. Сарайшык до ул. Карева отремонтирована и положен верхний слой асфальта. asfalt (1) asfalt (3)   Фото Медета МЕДРЕСОВА