Сегодня, 26 мая, в Уральском колледже нефти и газа прошло заседание областного совета по делам молодежи, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ« Как рассказал руководитель областного управления по вопросам молодежной политики Азамат АЙТУЕВ, по сравнению с 2014 годом безработица среди молодежи выросла на 10%. — В 2014 году было 4%, в 2015 — 14% безработной молодежи по области, — сообщил Азамат АЙТУЕВ. — Сейчас очень много государственных программ, которые помогают трудоустроиться молодежи и выпускникам учебных заведений. К примеру, в этом году на организацию работы отрядов «Жасыл ел» было выделено 20,9 млн тенге. Планируется создать 800 рабочих мест. 400 человек будут озеленять город и столько же будут работать в шести районах области. Также Азамат АЙТУЕВ отметил, что сейчас идет работа по привлечению молодежи в районах, где таких отрядов нет. — Также у нас есть и строительные отряды, которые в 2015 году работали на стройках домов в поселке Зачаганск и строительстве дороги по проспекту Достык. Сейчас идут переговоры с предпринимателями, которые смогут взять к себе на работу студентов и безработную молодежь, — заявил руководитель отдела молодежной политики. — Всего за последние четыре года в молодежной практике работали более пяти тысяч человек.