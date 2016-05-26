Страшные аварии в ЗКО в трех минутах (видео)

Сегодня, 26 мая, в страшном ДТП в Уральске погибли двое парней и девушка. EIR1YvBcIyU Практически каждый день, а иногда и по несколько раз в день корреспонденты "МГ" выезжают на дорожно-транспортные происшествия. Не всех пострадавших в авариях врачи могут спасти. Мы собрали фото и видео тех аварий, на которые выезжала наша бригада. Здесь нет даже половины дорожно-транспортных происшествий, которые произошли в Уральске и области. Но даже этого много. Будьте осторожны. Берегите себя и родных.