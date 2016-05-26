25 мая администрация ресторана "Керемет" устроила для детей-сирот праздник в честь приближающегося Дня защиты детей и окончания учебного года. IMG_9119 По словам директора ресторана "Керемет" Гульжамал ИРМЕНОВОЙ, всего в областном детском доме воспитываются более 70 детей. - Сегодня к нам пришли только 52 ребенка и воспитатели, остальные детки уехали в Алматы, - рассказала Гульжамал ИРМЕНОВА. - Вообще мы стараемся на все праздники собирать детей у нас. Иногда я покупаю детям билеты в кино, и они идут с учителями, когда самой пойти некогда. Сегодня воспитанников детского дома пришли поздравить артисты нашего города. Помимо угощений и красивых тортов, детей развлекали артисты театра "Иллюзия тайн", артистка областной филармонии, которая сыграла несколько мелодий на кобызе. Дети играли, танцевали и с удовольствием участвовали в конкурсах, которые для них приготовил ведущий праздника. - Заниматься благотворительностью я начала три года назад и занималась бы чаще, но не хватает времени, - пояснила директор ресторана. - Почти всех воспитанников детского дома я знаю, они постоянно спрашивают у учителей, когда же я приеду к ним или устрою какой-нибудь праздник. У каждого ребенка должно быть детство независимо от того, в семье они растут или нет. Именно поэтому, наверное, я и помогаю им. В моих планах, конечно, устраивать им побольше таких выездов и, думаю, если у меня получится расширить свой бизнес, то таких праздников будет больше. Кроме Гульжамал ИРМЕНОВОЙ поздравить детей с окончанием очередного учебного года и Днем защиты детей пришли и представители ассоциации деловых женщин, которые подарили большой ковер в игровую комнату детского дома. IMG_9141 IMG_9193 IMG_9208   Фото Алтынбека МАЙКЕНОВА