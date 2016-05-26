28 мая в 20.00 в центре культуры и искусства имени К. Мырза Али пройдет кинопоказ под открытым небом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Впервые подобный показ был организован в 2015 году. Организатор проекта Арман САНСЫЗБАЕВ сообщил, что в этом году проект носит благотворительный характер. - Билет на фильм будет стоить 250 тенге. Но все собранные деньги мы отдадим на лечение девушки, которая больна раком крови, - пояснил Арман САНСЫЗБАЕВ. - Кроме того, там будут установлены ячейки, и каждый желающий может оставить деньги, которые мы также передадим этой девушке. Программа разделена на две части: в 20.00 будут проводиться различные конкурсы, игры, танцы и песни. Победители конкурсов получат подарки и денежные призы, предоставленные спонсорами. Также пришедших ожидает сорприз: конфетный дождь. Показ фильма начнется в 21.30. Правда, какой именно фильм будет показан - пока неизвестно. По словам организатора, сейчас в соцсетях идет голосование по поводу выбора фильма, и каждый может проголосовать за ту картину, которая ему нравится.