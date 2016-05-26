Двухлетний ребенок скончался от асфиксии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу суда ЗКО. Иллюстративное фото с сайта ihoraksjuta.livejournal.com Иллюстративное фото с сайта ihoraksjuta.livejournal.com Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних ЗКО рассмотрел уголовное дело по ст.141 ч.2 УК РК - "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего". - Суд установил, что родные дедушка и бабушка, распивая на протяжении 4 дней - с 31 декабря по 3 января - спиртные напитки, допустили употребление спиртных напитков 2-летним внуком, что повлекло его смерть, - сообщили в пресс-службе суда ЗКО. К тому же бабушка и дедушка видели, что внук хрипит, но не вызвали ему скорую помощь, продолжив распивать спиртное. Суд назначил им наказание в виде 1 года лишения свободы. Их взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.