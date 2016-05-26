8-классник повесился во дворе дома, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта news.bigmir.net Иллюстративное фото с сайта news.bigmir.net Трагедия произошла вечером 24 мая в селе Жалпактал Казталовского района ЗКО. - Семья полная, благополучная. Ребенок вышел во двор и повесился, - рассказал по телефону аким района Нурлан БЕККАИР. В настоящее время полицейские выясняют что подтолкнуло ребенка на этот шаг.