Когда именно произошло ЧП — неизвестно, в данный момент рабочие МГК ДЭП убирают осколки букв, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». dtp i love you uralsk (2) Судя по следам от шин, автомобиль врезался в композицию сзади, в результате чего разбились некоторые буквы. Однако самого автомобиля как и водителя на месте не оказалось . Металлопластиковую конструкцию «Я люблю Уральск» установили 3 сентября 2015 года возле памятник двум солдатам по улице Чагано-Набережная. Композицию всем горожанам подарил ТОО «Жайык Жарыгы» ко Дню города. Напомним, эта надпись страдает от рук вандалов не в первый раз. Так, 16 сентября неизвестные разбили часть букв, найти вандалов не удалось, так как в то время из-за замены освещения на улицах были временно убраны видеокамеры. 10 марта вандалы снова разбили часть букв, их личности удалось установить при помощи видеокамер. Ими оказались трое молодых парней 20 и 21 года, все они жители г.Уральска. Было возбуждено уголовное дело по ст.202 ч.1 УК РК — «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб». dtp i love you uralsk (4) dtp i love you uralsk (1) dtp i love you uralsk (8) dtp i love you uralsk (5) dtp i love you uralsk (6) dtp i love you uralsk (7) dtp i love you uralsk (3) Фото Медета МЕДРЕСОВА