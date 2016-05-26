Авария произошла сегодня, 26 мая, в 4 часа утра на улице Чагано-Набережная, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG-20160526-WA0002 Как стало известно, "ВАЗ-2114" ехал по улице Чагано-Набережная в сторону улицы Жангир хана. По словам очевидцев, водитель, не справившись с рулевым управлением, врезался в бордюр. От этого удара машина встала в вертикальное положение "носом" вниз и верхней частью - крышей - ударилась о стену здания мебельного цеха. Два пассажира автомобиля - девушка и молодой человек скончались на месте до приезда скорой помощи. Еще один пассажир в тяжелом состоянии был доставлен в Областную больницу города, где впоследствии скончался. Водитель авто остался жив. Его сразу же увезли на медицинское освидетельствование. На место ДТП выезжали спасатели. Другие подробности аварии выясняются. IMG-20160526-WA0000 IMG-20160526-WA0001 IMG-20160526-WA0003   IMG_2440 IMG_2444 IMG_2445 Фото предоставлено очевидцами