Такое предложение было озвучено сегодня, 25 мая, на заседании общественного совета под руководством заместителя акима области Армана УТЕГУЛОВА.
Тема обсуждения была прежней - поправки в Земельный кодекс. Катаолла АШИГАЛИЕВ рассказал о четырех предложениях, которые он озвучил на заседании республиканской комиссии в Астане 21 мая.
- Во-первых, и частная собственность, и аренда земель имеет место быть. Земледелец сам должен решить, купит он земли или возьмет в аренду. Норма закона о продаже сельхозземель гражданами Казахстана была введена в 2003 году, но за 13 лет в республике в частную собственность приобрели лишь 1% земель. Второе предложение - государство должно иметь право и возможность выкупать земли, если они не используются по назначение и пускать их в рыночный оборот, - рассказал Катаолла АШИГАЛИЕВ.
Еще одно предложение АШИГАЛИЕВА: субсидирование и налогообложение должно быть прозрачным и на уровне развитых стран, кроме того, должен быть государственный резерв земли.
Как и на прошлом заседании областного общественного совета большинство людей выступили против продажи и аренды сельхозземель.
- Земли вокруг сел нельзя отдавать в аренду или продавать. Уже сейчас сельчанам просто негде пасти свои 1-2 коровы и десяток баранов. Некоторые взяли эти земли и ведут себя так, как будто она им от отцов осталась. А сельчане живут на этом. Нужно законодательно оставлять земли в сельских округах для выпаса домашней скотины. Второе - неиспользуемые земли нужно возвращать государству. Инвентаризация не ведется. Продавать земли сельхозназначения, по моему мнению, можно, но только тем людям, которые действительно работают на земле много лет, или жил здесь не меньше 20 лет и умеет работать на земле, - сказал директор ТОО "Көктөбе" Кейпин ТУЛЕГЕНОВ.
- Я не состою ни в общественных объединениях, ни в оппозиции. Я пенсионерка. Моя фамилия ХАКИМОВА. Когда в первый раз у нас случился кризис, мы для того чтобы из него выйти, распустили колхозы и совхозы и сделали частную собственность. Мы видим к чему это привело. Во время второго кризиса мы продали заводы и фабрики. Сейчас хотим продавать земли. А что мы в следующий кризис продавать будем? Останется только людей в рабство отдавать. Что мы оставим своим потомкам? - сказала женщина.
Впрочем, находились и те, кто говорил, что отдавать в аренду земли сельхозназначения иностранцам можно, но только гражданам тех стран, которые не граничат с Казахстаном.
- У нас столько земель и большая часть из них не используется. Мы и сами ничего там не делаем и другим не даем. Что плохого в том, что люди начнут заниматься землей? Но я согласен с тем, что земли вокруг сёл отдавать нельзя. Она должна оставаться для выпаса скота сельчан, - сказал глава одного их крестьянских хозяйств ЗКО.
Практически такое же мнение высказали еще несколько человек из зала.
- Земли ни продавать, ни сдавать в аренду нельзя. Из-за этого будет неравенство. Не все могут купить землю, и тогда будут богатые и бедные. Мы 70% продукции закупаем из вне. Почему мы сами все это не производим? - спросил пенсионер Азилхан УТЕБАЕВ, добавив, что он выходил на площадь 21 мая и был задержан.
Далее предприниматель Абылай КОПЖАСАРОВ предложил комиссии побывать в районах и переговорить с сельчанами.
- Предлагаю этой осенью провести всенародный референдум, чтобы народ сам решил, стоит продавать и сдавать земли в аренду или нет, - сказал КОПЖАСАРОВ.
Когда к микрофону вышла редактор газеты "Уральская неделя" Тамара ЕСЛЯМОВА депутат Малик КУЛШАР, который был председательствующим на совете, заявил, что ей слово не давал и попросил сесть. А потом и вовсе заявил, что заседание окончено и демонстративно ушел.
- Более 200 человек подверглись задержанию 21 числа. Общественная комиссия не может не обращать на это внимание. Я задавала вопрос акиму области: готов ли он принести извинения тем гражданам, которые были незаконно задержаны 21 числа. Но, к сожалению, он мне ничего не ответил. Но я считаю, что члены общественного совета должны задать вопрос руководителям силовых органов, - сказала Тамара ЕСЛЯМОВА, добавив, что иначе они будут ответственны в том, что социальное напряжение будет нарастать.
Напомним, каждую среду в Уральске проходит общественный совет по земельному вопросу.
Фото Медета МЕДРЕСОВА