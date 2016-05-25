Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. Иллюстративное фото с сайта tverweek.com Иллюстративное фото с сайта tverweek.com Как стало известно, 29-летняя девушка похитила кошелек из сумки женщины в районе центрального рынка "Мирлан" по ул. Курмангазы. В кошельке было 12 тысяч тенге, карточка банкомата и удостоверение личности. В тот же день в торговом доме «Арман» она, пользуясь скоплением людей, залезла в карман куртки покупательницы и похитила кошелек с 15 тысячами тенге. - Девушка была задержана сотрудниками оперативно-поискового отдела Абайского отдела полиции УВД г.Уральска на следующий день. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.188 УК РК - "Кража", - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО.