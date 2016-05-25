20-летняя Найля ЗАРИФОВА является единственной представительницей этого вида спорта в Уральске, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG-20160524-WA0020   Найля рассказывает, что начала заниматься спортом с 16 лет, потому что решила вести здоровый образ жизни. Сейчас ей 20 лет и она помимо тренировок работает инструктором в одном из фитнес-центров города. - Я хотела помогать людям. Многие мужчины и женщины, которые приходят ко мне на занятия, страдают избытком веса, либо наоборот, - поясняет Найля. - Я начала ходить в спортзал и заниматься кардио (беговая дорожка - прим. автора), ну, конечно, я изучила теорию, чтобы не было никаких травм. Благодаря этим занятиям у меня хороший иммунитет, я вот уже пять лет ничем практически не болею. По словам Найли, в турнире по фитнес-бикини, который прошел 20 мая в Атырау, принимали участие только девушки с западного региона и организация мероприятия была на высшем уровне. - Хотела бы сказать большое спасибо организатору Сергею Передистому. Что касается самих соревнований, то все девушки были сильные. Выйдя на сцену, я почувствовала себя счастливой, потому что потратила на это много лет, приложила массу усилий. Участницы были добрые, помогали за кулисами друг другу. Конкурс проходил честно. Для меня это не просто третье место, я горжусь этим. К тому же я единственная девушка, занимающаяся фитнес-бикини из Уральска. В следующем году хочу поехать на чемпионат Казахстана и Азии и забрать там кубки. Это моя цель, - говорит Найля ЗАРИФОВА. Самое трудное, по словам девушки, было то, что полтора дня до соревнований ничего нельзя было есть и даже пить. Глядя на Найлю, начинаешь завидовать ее стройной фигуре и невольно напрашивается вопрос, а что вообще нужно, чтобы иметь такую фигуру. - Я тренируюсь каждый день по 2-3 часа. Естественно, у меня есть тренер и тренировки проходят не в центре, котором я работаю. 15-20 минут обязательно занимаюсь на беговой дорожке, причем нужно сочетать шаг и бег. Далее скакалка, качание пресса, у меня разработана определенная программа. То есть в первый день я "набиваю" ноги и плечи, второй день - спина и бицепсы, третий день - грудь, трицепсы. Ну и обязательно растяжка, - рассказывает Найля. - Что касается еды, то есть ограничение. Иногда исключаю молочную продукцию, ем только белки, хлеб тоже исключила, предпочитаю хлебцы, также ем яйца, куриную грудку. Питание у меня свое отдельное, обязательно использую всякие добавки - аминокислоты, протеины, белки. Смеясь она рассказывает, что иногда позволяет себе бесбармак, который готовит мама, и домашнюю еду, потому что потом все равно в спортзале скинет лишнее.
Совет женщинам от Найли ЗАРИФОВОЙ: для начала нужно пересмотреть питание - исключить вредные продукты, содержащие красители, сахар. Есть в меру. Регулярно заниматься спортом. Причем, если вы не можете по каким-либо причинам посещать фитнес-центр, то можно просто бегать. Обязательно в день должен быть хотя бы один час тренировок. И обязательно нужно верить в себя. Тогда у вас все получится.
IMG-20160524-WA0019 Фото предоставлено Найлей Зарифовой