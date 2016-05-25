Компания «Кселл» подвела первые итоги работы новых сервисов – activ music, activ TV и Bookmate от activ (OTT-сервисы)*. Новые развлекательные приложения, презентованные в начале февраля 2016 года,дают возможность абонентам Kcell и activнаслаждаться любимыми песнями, книгами и телеканалами в любом удобном месте и в любое удобное время.   03-download-2Как заявил на встрече с представителями СМИ главный исполнительный директор АО «Кселл» Арти Отс, за три месяца, прошедшие с запуска OTT-сервисов, число их подписчиков достигло почти пятидесяти тысяч. «Мы видим, что новые сервисы пользуются большой популярностью у наших абонентов, об этом свидетельствует количество подписок, которые мы получили с момента их презентации. Уверен, что наши приложения помогают делать жизнь их пользователей ярче и интереснее, ведь развлечения от activ теперь всегда там, где вы», - отметил главный исполнительный директор АО «Кселл» Арти Отс.   _activ-music_iconСамым популярным из новых сервисов стал Bookmate от activ: за указанный период количество его подписчиков достигло 25 тысяч человек. На activ music подписалось 18 тысяч человек. 6 тысяч пользователей стали подписчиками сервиса activ TV. Самым прослушиваемым трекомсервиса activ musicсреди казахстанских исполнителей стала песня «Байқа» Кайрата Нуртаса. Песня «Сумасшедшая» от Алексея Воробьева заняла первое место среди самых популярных российских исполнителей. Трек «Hotline Bling» от Drake стал наиболее прослушиваемым произведением среди зарубежных песен. Рейтинг самых популярных плейлистов сервиса возглавил «аctiv TOP 30». _activ-TV_iconВ ТОП-3 самых просматриваемых каналов activ TVпопали «31 канал», «7 канал» и «КТК». Дополнительный пакет «Спортивный» также приобрел популярность среди абонентов Kcell и activ. Пик просмотра телеканаловв течение днячерез это приложение приходится на восемь часов вечера. bookmate_main_iconПо итогам работы сервиса Bookmate от activза первые три месяца были определены ТОП-10 книг, завоевавшие популярность среди казахстанских пользователей.   01-favorites-2Первое место в рейтинге занимает книга английской писательницы Джоджо Мойес «После тебя». На втором месте находится роман Стейс Крамер «50 дней до моего самоубийства». На третьем месте расположилось учебное пособие американского психолога Роберта Чалдини «Психология влияния». В ТОП-10 также попала книга Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности», роман «Шантарам» Грегори Дэвид Робертса, труд популярного американского ведущего Стива Харви «Поступай как женщина, думай как мужчина. Почему мужчины любят, но не женятся, и другие секреты сильного пола», еще по одному произведениюДжоджо Мойес «До встречи с тобой» и Стива Харви «Вы ничего не знаете о мужчинах», «Думай медленно… Решай быстро» Даниэля Канемана и роман «Виноваты звезды» писателя Джона Грина. Книги «Новый Дозор» (автор – Сергей Лукьяненко) и «Вся кремлевская рать» (автор – Михаил Зыгарь) стали самыми быстро читаемыми произведениями. Роман «Война и мир» Льва Толстого был определён как самая цитируемая книга сервиса Bookmateот activза указанный период.
*Over the Top - метод предоставления мультимедийных услуг через Интернет.
