Сегодня, 25 мая, во всех школах Казахстана прошла традиционная линейка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG_2087 Линейка, посвященная последнему звонку, во многих школах началась в 9 утра. Выпускники по традиции станцевали для всех присутствующих школьный вальс. Закончился весь праздник последним звонком, который давали лучшие выпускники школ. Стоит отметить, что всего в этом году в области школу заканчивают 4514 учеников. Из них более 1000 учащихся отказались проходить единое национальное тестирование. Кроме того, в ЗКО 8356 учеников заканчивают 9 класс. Из них 30% намерены продолжить обучение в колледже. IMG_2065 IMG_2076 IMG_2091 IMG_2094 Фото Медета МЕДРЕСОВА