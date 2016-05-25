Салауат МУХАНОВ 21 мая в числе прочих вышел на площадь Абая и был задержан полицейскими, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ« В редакцию портала «Мой ГОРОД» обратился житель Уральска, который рассказал о своем отношении к поправкам в Земельный кодекс. Салауат МУХАТОВ недоволен тем, что на некоторых сайтах пишут, что якобы те, кто вышел 21 мая, имеют отношение к каким-то общественным объединениям. — Я не имею никакого отношения ни к одному общественному объединению. Я вышел на площадь 21 мая, чтобы выразить свою гражданскую позицию. С вахты я приехал в пятницу и в субботу пошел на площадь. Сначала нас туда не пускали, но я как-то прошел. И через какое-то время была, видимо, команда, потому что люди стали собираться, подошли полицейские взяли за руки и повели в автобус. Затем нас повезли в гороотдел, там сфотографировали, взяли объяснительную. У меня забрали телефон и оттуда удалили все видео (снятое на площади в тот день — прим. автора), — говорит мужчина. Салауат Мухатов также рассказал, что один из полицейских при нем говорил, что в тот день задержали 60 человек. После этого его отпустили домой. Так как с его стороны не было никаких нарушений, никакого наказания он не понес. Мужчина твердо уверен, что кому-то из представителей власти нужно было просто выйти на площадь и поговорить с собравшимися. — Нужно было выйти кому-то из администрации и выступить перед людьми, но такого не было, — пояснил Салауат Мухатов. — Я не согласен с тем, что землю хотят сдавать в аренду, а с продажей тем более, потому что будут последствия. И за 25 лет все может измениться, у нас за год все меняется. Прийти на общественный совет, который проходит каждую среду, Салауат не может, так как находится на работе в Атырау и приезжает только в выходные. Напомним, 21 мая, на площадь Абая в Уральске вышло порядка 50 человек. Всех их, включая журналистов, задержала полиция.