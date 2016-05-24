24 мая в 10.50 часов на пульт 102 Зеленовского РОВД от неизвестного мужчины поступило сообщение о том, что в Мичуринской в школе заложена бомба, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. IMG-20160524-WA0006 В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что в соответствии с требованиями безопасности здание школы было оцеплено сотрудниками полиции и проведена эвакуация преподавателей и учащихся. - В ходе осмотра школы и прилегающей территории саперами и кинологами ДВД ЗКО взрывное устройство не обнаружено, - рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО. - Позже следственно-оперативная группа Приурального отдела полиции Зеленовского РОВД задержала 20-летнего жителя поселка Мичурино. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Стоит отметить, что лжетеррористу грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Фото Медета МЕДРЕСОВА