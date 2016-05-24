Уникальные операции были проведены в ходе двухдневного симпозиума «Новые тренды в эндоурологии» лучшими урологами клиники «Sofie Med» в Актау.
В режиме реального времени
Международный симпозиум урологов проходил в течение 20–21 мая в конференц–зале гостиницы «Ренессанс» в г.Актау. Отметим, что его организатором выступила клиника «Sofie Med», а соорганизатором симпозиума, проходящего под эгидой Общества урологов Астаны, стала всемирно известная компания «Olympus».
Более 60 специалистов со всего Казахстана и Грузии смогли не только пообщаться и обменяться опытом с коллегами, но и получили уникальную возможность в режиме реального времени наблюдать за ходом сразу пяти операций, проведённых под чутким руководством доктора медицинских наук, профессора, руководителя отдела урологии клиники "Sofie Med" Давида НИКОЛЕИШВИЛИ. К слову, знаменитый профессор имеет не менее знаменитого учителя – немецкого профессора И. Штолценбурга.
– В первый день симпозиума врачи нашей клиники провели несколько лапароскопических операций по следующим направлениям: лапароскопическая радикальная простатэктомия, ТУР–П – то есть лечение предстательной железы, экстраперитонеальная эндоскопическая кистэктомия, экстраперитонеальная эндоскопическая пластика паховой грыжи и лапароскопическая нефрэктомия, – перечислил проведенные операции генеральный директор клиники «Sofie Med» Георгий Джимшерович ЛОЛАДЗЕ. – Операции прошли успешно, и пациенты чувствуют себя хорошо. Хочу выразить отдельную благодарность от имени клиники «Sofie Med» директору департамента автоматизации производства и информационных технологий АО «Каражанбасмунай» Валериану Фаниловичу ИШМАЕВУ за оказание технической поддержки мероприятия.
Трансляция всех оперативных вмешательств проходила в режиме интерактива, в котором каждый из присутствующих врачей–урологов задавал интересующие вопросы доктору Давиду НИКОЛЕИШВИЛИ.
Как отмечают сами организаторы симпозиума, подобный формат мероприятия является наиболее эффективным способом обмена опытом между профессионалами своего дела, так как его преимуществом является наглядность и прозрачность процесса, а также возможность охватить большее количество участников.
Будем работать в тандеме
Второй день симпозиума урологов был не менее насыщен событиями. Так, 21 мая состоялось торжественное подписание меморандума о сотрудничестве между управлением здравоохранения Мангистауской области и клиникой «Sofie Med».
Меморандум о тесном сотрудничестве подписали руководитель управления здравоохранения Руслан Фаризунович БЕКТУБАЕВ и генеральный директор клиники Георгий Джимшерович ЛОЛАДЗЕ.
После официальной церемонии прошла презентация докладов ведущих профессоров в области эндоурологии и партнеров мероприятия.
Клиника по евро-стандарту
Завершением программы симпозиума стал обзорный тур по клинике «Sofie Med», а посмотреть гостям действительно было на что.
В клинике по последнему слову техники оснащены отделения травма–ортопедии, нейрохирургии, урологии, общей хирургии, гинекологии, оториноларингологии и стоматологии. В отделении радиологической диагностики установлены суперсовременные аппараты компьютерной и магнитно–резонансной томографии, ультразвукового исследования, различные модели рентгенологических комплексов и многое другое. У клиники есть собственная клинико–диагностическая и зуботехническая лаборатории.
Чудо–доктора
Но клиника «Sofie Med» славится не только прекрасным оснащением, самая главная ценность здесь – это люди, любящие свое дело, врачи с большой буквы. Они дают людям здоровье и возможность жить без боли. Рука об руку работают врачи мирового уровня – профессора из Грузии и России, прошедшие специализацию в ведущих клиниках Европы.
Народное признание
Многопрофильную клинику «Sofie Med» в Актау открыли в сентябре 2015 года. За столь короткое время клиника смогла заслужить у казахстацев и жителей ближнего зарубежья доверие и получить народное признание как одна из лучших клиник Казахстана.
Врачи клиники «Sofie Med» проводят немало различных уникальных в своем роде операций. Например, совсем недавно в стенах клиники успешно проведена первая для нашей республики операция по замене коленного сустава на эндопротез американской компании «ZimmerBiomet», которые, как известно, имеют высокую приживаемость. Пациентам, страдающим от мочекаменной болезни, помогают избавиться от камней наименее болезненным и бескровным методом, не требующим надрезов – литотрипсией.
– На сегодняшний день мочекаменная болезнь не является редкостью, и нашей первостепенной задачей стало помочь пациенту избавиться от камней без боли и крови, – говорит лечащий врач–уролог высшей категории клиники «Sofie Med» в г.Актау Какимжан Джангирханович ЕРГАЛИЕВ. – Метод дистанционной ударно–волновой литотрипсии является одним из самых безопасных, малотравматичных и высокоэффективных методов лечения камней в почках и всех отделов мочеточника. Благодаря использованию ударных волн с помощью специального генератора и фокусировки этих волн на камне, он разрушается и выходит естественным путем в виде мелкого песка вместе с мочой, не причиняя боли человеку.
Приходите – поможем
В своей работе врачи клиники «Sofie Med» используют передовой мировой опыт и эффективные решения, позволяющие проводить сложнейшие оперативные вмешательства. Если вы хотите получить грамотную консультацию у высококвалифицированного врача или вам требуется хирургическая помощь, то обратитесь в клинику «Sofie Med», где вам всегда рады помочь избавиться от вашего недуга и вернуть радость жизни.
Организаторы научно-практического симпозиума «Новые тренды в эндоурологии» клиника «Sofie Med» и общество эндоурологов Астаны отдельно хотят принести свою благодарность всем партнерам и спонсорам мероприятия, а именно:
Компании «Olympus» за предоставление новейшего оборудования, высокое качество эндовидеосистемы и эргономических инструментов. Все это дает возможность хирургу провести операции на самом качественном уровне.
Фармацевтическим компаниям «Medical Marketing Group» и «Eli Lilly Vostok S.A.» за предоставление высококачественных расходных материалов. Без их участия проведение сложнейших эндоурологических операций было бы невозможно.
