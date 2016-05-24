В преддверии последнего звонка, который во всех школах Казахстана состоится уже завтра, 25 мая, корреспонденты "МГ" решили выяснить, сколько же стоят цветы в магазинах города. IMG_1898 Дарить учителям цветы стало уже традицией, тем более на праздник последнего звонка. IMG_1890 По словам продавца цветов Татьяны, в этом году ни одни родители у них не сделали предзаказ на оформление букетов для преподавателей. - Обычно перед 25 мая к нам приходят в основном родители выпускных классов и заказывают букеты. Однако в этом году до сих пор никто ничего не заказал, - рассказала продавец. - Вообще в этом году покупательская способность намного снизилась. Завтра ученики и родители будут покупать одиночные цветы и букетики по дороге на линейку. Зато начиная с июня и по сентябрь начнется сезон свадеб и цветочные лавки вновь станут востребованы. IMG_1898 Стоит отметить, что цветочные магазины буквально забиты разнообразными цветами и букетами на любой вкус. К примеру, можно купить маленький букет, состоящий из одной ветки хризантемы и завернутый в два метра бумаги. IMG_1925 Кроме того, на витринах красуются разнообразные букеты из роз, герберов, лилий, ромашек и прочих цветов. Цены на комбинированные букеты начинаются от 2500 тенге. Стоимость одиночных цветов варьируется в пределах 300-800 тенге. К примеру, обычная ветка хризантемы стоит 600 тенге, роза - 600-800 тенге, гвоздика - 350, а пионы продаются по 300 тенге за один цветок. IMG_1949 Помимо специализированных магазинов, букет можно купить у бабушек, которые уже сегодня начали свою стихийную торговлю домашними цветами. Их ассортимент пока не столь разнообразен, поэтому приобрести у них можно только пионы по 200 тенге за штуку и небольшие букеты ландышей за 300 тенге.   IMG_1908 IMG_1910 IMG_1912 IMG_1918 IMG_1923 IMG_1928 IMG_1931 IMG_1935 IMG_1941 IMG_1943 IMG_1927 IMG_1902 Фото Медета МЕДРЕСОВА  