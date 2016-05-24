Учеников и весь персонал школы села Мичурино эвакуировали сотрудники полиции сегодня, 24 мая, в 11.30, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG-20160524-WA0003 - У нас был урок, когда началась эвакуация. Сказали что в школе якобы заложена бомба. Мы даже не взяли сумки с собой. Просто быстро вышли и все, - рассказал один из учащихся сельской школы. Ученики и дети, которые посещают мини-центр Мичуринской школы, сейчас находятся за пределами ограждения учебного заведения. На месте работают сотрудники полиции, кинологи и саперы. Также к месту ЧП прибыли две кареты скорой помощи и пожарная машина. Подробности выясняются. Стоит отметить, что когда личность "террориста" будет  установлена ему грозит до 6 лет лишения свободы по ст. 273 УК РК - "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".   IMG-20160524-WA0004 IMG-20160524-WA0005 IMG-20160524-WA0006 IMG-20160524-WA0007 IMG-20160524-WA0008 IMG-20160524-WA0009 IMG-20160524-WA0010 IMG-20160524-WA0011 IMG-20160524-WA0012 IMG-20160524-WA0013 IMG-20160524-WA0014 IMG-20160524-WA0015 IMG-20160524-WA0016 Фото Медета МЕДРЕСОВА