23 мая в здании партии "Нур Отан" работала общественная приемная и аким ЗКО Алтай Кульгинов принимал людей. Каждый желающий мог задать вопрос, касающийся земельной реформы. IMG_1299   Однако в основном людей интересовали жилищные вопросы, а также выделение участков под ИЖС. Всего же аким принял несколько десятков человек. Понятно, что на прием сумели попасть не все. Если кто-то по каким-то причинам не смог прийти 23 мая на прием и задать свой вопрос, вы можете оставить его в комментариях под этой статьей. Корреспонденты портала "Мой ГОРОД" направят все вопросы акиму ЗКО Алтаю Кульгинову.