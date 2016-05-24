Канат Джумабеков был признан виновным в совершении ДТП 17 января этого года на трассе Уральск-Аксай, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". sud terekta (1) Судья Теректинского районного суда Мерлан КУСАИНОВ вынес приговор в отношении Каната ДЖУМАБЕКОВА. - Канат ДЖУМАБЕКОВ признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 345 ч.4 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права управлять транспортным средством на 7 лет с отбыванием наказания в колонии-поселения, - сообщили в пресс-службе суда ЗКО. Как сообщили в суде, санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет. Кроме того, при наличии смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, при совершении преступления небольшой и средней тяжести срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного статьей. - К обстоятельствам, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого Джумабекова, суд отнес отсутствие судимости, положительную характеристику по месту жительства и работы, наличие на иждивении семьи и несовершеннолетнего ребёнка. Обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность и наказание, установлены не были, - сообщили в суде.   Напомним, 17 января на трассе Уральск-Аксай недалеко от поселка Колузаново столкнулись "Фольксваген Шаран" и "Лада Приора". На месте аварии погибли три человека. Позже в больнице скончался ребенок 2009 года рождения и женщина. В суде подсудимый свою вину признал полностью. sud terekta (5) sud terekta (2) sud terekta (3) sud terekta (4) V6bGBnK0New Фото и видео из архива "МГ"